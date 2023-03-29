صديقة ابنة محمد عبد المطلب تنعيها بكلمات تقطع القلب.. رحلت عن عالمنا أمس في هدوءصديقة ابنة محمد عبد المطلب تنعيها بكلمات تقطع القلب.. رحلت عن عالمنا أمس في هدوء

انت الان تتابع خبر صديقة ابنة محمد عبد المطلب تنعيها بكلمات تقطع القلب.. رحلت عن عالمنا أمس في هدوء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت واحدة من الصديقات المقربات من سامية ابنة الفنان والمطرب الراحل محمد عبد المطلب بالإعلان عن رحيلها عن عالمنا أمس في هدوء تام، وحصل المنشور الذي وضعته على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.

نعي صديقة ابنة محمد عبد المطلب لهاونشرت صديقة ابنة محمد عبد المطلب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نعيها لها قائلة “توفيت أمس إلى رحمة الله تعالى الأخت و الصديقة العزيزة و رفيقة الطفولة الأستاذة سامية محمد عبد المطلب ابنة الفنان والمطرب الكبير محمد عبد المطلب .. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته و البقاء و الدوام لله”.

أغنية رمضان جانا

وتعتبر أغنية رمضان جانا الذي قدمها الفنان الكبير الراحل محمد عبد المطلب من أشهر الإعلانات الرسمية لدخول رمضان في مصر، وهذا منذ الأربعينات إلى وقتنا الحالي، وجاء هذا من خلال تقرير عرضته قناة العربية الفضائية والتي كشفت عن التفاصيل والملابسات التي دارت حول هذه الأغنية.