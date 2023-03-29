اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. خناقة بين محمد سعد وفريق عمل مسلسل الإكس لانس.. إهانة وتراشق بالألفاظ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من داخل كواليس مسلسل الإكس لانس، وهو الذي يقدم بطولته الفنان محمد سعد ويشارك به في موسم رمضان لهذا العام 2023، وأثار ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

خناقة محمد سعد وفريق عمل مسلسل الإكس لانس

وكشف الفيديو المنتشر أن الفنان محمد سعد تعدى بالألفاظ على كل المتواجدين في كواليس تصوير مسلسل الإكس لانس، وهو بملابس شخصية الحناوي، وظهر ورائه ورشة الحاج إكس لانس، وقال “صابر من قبل الشغل، إيه اللي انتوا فيه ده، ده انتوا أوفر، محدش يطيقوا، قاعد بعالج وراكم، اللي مش عاجبه كلمة يقول، في حد عنده حاجة”، كما قام بتوجيه الشتائم للمتواجدين”.

مسلسل الإكس لانس

وحصل الفيديو على انتشار كبير في الساعات الأخيرة الماضية، وذلك وسط الكثير من الانتقادات التي حدثت لتصرف محمد سعد مع كلاً من يعملون معه في لوكيشن التصوير، وأحدث المسلسل تدور حول الحاج حناوي أو ما يطلق عليه اكس لانس، وهو الذي وجد نفسه بالصدفة متورط مع عصابة كبيرة في تهريب الآثار بعد أن يصدم شخص بسيارته.