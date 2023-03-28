اتفرج- انت الان تتابع خبر بالأحضان.. منة فضالي تحتفل بمسلسل جعفر العمدة على طريقتها الخاصة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالها بمسلسل جعفر العمدة، والذي يُعرض في رمضان الحالي.

حيث نشرت “منة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة تجمعها بالفنان محمد رمضان، وأرفقت معها التعليق التالي: “جعفر العمده النجم محمد رمضان نمبر وان مبروك النجاح يا جعفورتي”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل “جعفر العمدة” بطولة زينة، إيمان العاصي، هالة صدقي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، منة فضالي، هيدي كرم، تامر عبد المنعم، طارق الدسوقي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول تاجر يُدعى جعفر العمدة، يعمل في تجارة المقاولات، ومتزوج من 3 سيدات، ثم يقع في قصة حب جديدة، ويعاني من البحث عن ابنه الذي خطفه مجهولون، وتتوالى الأحداث.

ويُعرض المسلسل على قناة dmc، وذلك يوميًا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.