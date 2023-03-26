اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. من هي رانيا التومي؟.. ظهورها في مسلسل سره الباتع قلب السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت التونسية ومقدمة النشرة الجوية رانيا التومي في مسلسل سره الباتع وأعجب بها الكثير من المشاهدين، وأثارت حالة من الجدل الكبير في الفترة الأخيرة الماضية بعدما ظهرت مع المخرج خالد يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

رانيا التومي في مسلسل سره الباتع

ونقدم معلومات عن رانيا التوني وهي ولدت في 27 يناير 2023 عام 1989 في تونس وعمرها 33 عام، وحصلت على لقب ملكة جمال الطقس في قناة نسمة، ودرست في علوم الحاسب داخل جامعة المنار بتونس، و مسيرتها الفنية بدأت في 2014 عن طريق ظهورها كضيفة شرف في مسلسل ناعورة الهواء، وقدمت الكثير من الأعمال مشاعر و16/16 والهربة.

وانتشر أسم رانيا التومي في جميع مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعدما ظهرت في الحلقات الأولي من مسلسل سره الباتع، وبدأ كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر العديد من الصور الخاصة بها وإطلالاتها التي أثرت الجدل، وهي التي نشرتها على صفحتها الشخصية عبر انستجرام، وسوف نقدم لكم أبرز صورها.