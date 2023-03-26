اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. عمرو دياب تعالى تعالى.. الجمهور يسخر من إعلان مدينتي الجديد 2023 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حقق إعلان مدينتي الجديد 2023 نسب مشاهدة عالية منذ طرحة على كل مواقع التواصل الاجتماعي في وقت قصير وهو ارتفع عن 3 مليون مشاهدة، ولكنه حصل على الكثير من الانتقادات بسبب تكرار كلمة تعالي في إعلان مدينتي الجديد.

سخرية الجمهور من أغنية عمرو دياب تعالى تعالى

وقام العديد من رواد السوشيال ميديا بنشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر العديد من التعليقات الساخرة من أغنية تعالي تعالي الذي يقدمها عمرو دياب، وقال أحد الأشخاص “احسب عدد مرات ال تعالى لعمرو دياب في اعلان مدينتي .. » ، أخر قال “مستني اعلان مدينتي على نار عشان أغنية عمرو دياب لقيتها كلها تعالى تعالى تعالى”.