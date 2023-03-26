مؤدي المهرجانات حسن شاكوش: فرحي كلفني 4 مليون و200 ألف جنيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 08:23 صباحاً - تستضيف الإعلامية بسمة وهبة بسمة وهبة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق في برنامج “العرافة”، الذي يعرض على شاشتي قناتي المحور و النهار، وذلك في حلقة غد وبعد غد.

و جاء في برومو حلقة حسن شاكوش و زوجته مع الإعلامية بسمة وهبة في العرافة، جملة واحدة من حسن شاكوش، حيث تحدث بها عن تكاليف حفل زفافه، فقال: «كلفني 4 مليون و200 ألف جنيه».

كما جاء في البرومو التشويقي لحلقة حسن شاكوش، انفعاله الشديد بسبب اسألة بسمة وهبة الجريئة وغير المتوقعة معه، كعادة بسمة وهبة مع ضيفها فهي تصارحه بكل ما في قلبها بجراءة وعدم تحيز.

وواجهت بسمة وهبة حسن شاكوش بتصريحاتها المثيرة للجدل عن الصحفيين، بالإضافة إلي انتقاده لأصدقائه الذين لم يحضروا حفل زفافه.