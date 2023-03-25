مسلسل عملة نادرة الحلقة 3 | نيللي كريم توافق على زواج من...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مارس 2023 08:24 مساءً - عرضت اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث وهو زواج نادرة بعد وفاة زوجها، وتتوالى الأحداث بعد ذلك.

وبدأت الحلقة بمواجهة نادرة “ نيللي كريم” بـ حماها وهو عبد الجبار “ جمال سليمان” وتبلغه أن بلال زوجها قبل ما يتوفى كتب لها الـ 50 فدان باسمها، وتقول له: “مش هسيب حق ابني غير على جثتي”.

نادرة تجتمع بـ عبد الجبار

وبعدها يفكر عبد الجبار “جمال سليمان” بأن نادرة تتزوج من ابنه علاء وهو “محمد فهيم”، ويعرض عبد الجبار على علاء بأنه يتزوج نادرة، ولكنه يرفض بسبب حبه لزوجته اسراء وهي “مريم الخشت”، ويضطر عبد الجبار أن يهدده بأنه يأخذ فقط نصف إيراد الأرض، ويوافق علاء، ولكنه يرفض الزواج من نادرة.

أحداث مسلسل عملة نادرة

تشكر إسراء “مريم الخشت ” وهي زوجة علاء “محمد فهيم” على أنه لا يتزوج عليها نادرة، رغم عدم إنجابها له طفل، ويقول لها علاء: القلوب بتاعت ربنا بس، ويظهر مشهد في وسط الأحداث وهو بيت من بيوت الصعيدي يشغل الكاسيت وفيه أغنية لمحمد منير، وبعدها يأتي ولده المتشدد فكريًا ويقول لوالده: الأغاني شيطان، ليرد عليه والده ليقول له “منير مش شيطان”.

مسعود يطمع في الـ 50 فدان ويرغب في نادرة

يطلب مسعود “أحمد عيد” من والده عبد الجبار “جمال سليمان ” أن يتزوج من نادرة بسبب أنه يرغب في الزواج منها وأيضًا بسبب الـ 50 فدان على البحر، وبعدها تذهب إسراء “مريم الخشت ” إلى الطبيبة لتعرف منها سبب تأخر الإنجاب، ولكن الطبيبة تقول لها أنها لم تعاني من مرض وأن من الممكن أن يكون العيب من زوجها.

توافق نادرة بالزواج لهدف.. وتنتهي الحلقة بجبروتها

يذهب مسعود “ أحمد عيد ” لـ نادرة “ نيللي كريم” ومعه شنط هدايا لها ولابنها يوسف، ولكن نادرة تطرده من غرفتها وتأتي زوجة مسعود له، وتأخذه للخارج وتقول له: لو اتجوزت نادرة هقتلها، وبعد ما تسمع نادرة حديث زوجة مسعود، توافق على زواج من مسعود، وبعدها تبعث زوجة مسعود ابنتها منى لـ نادرة بطبق كحك وفيه سم، ولكن نادرة تعرف، وتنزل وتأكل منى ابنة مسعود من الكحك، ولكن تنتهي الحلقة بـ خوف ورعب من زوجة مسعود، وتنتهي الحلقة بتلك الأحداث.