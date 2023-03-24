اتفرج- انت الان تتابع خبر إعلان احمد عز وياسمين صبري ..جبنالك كل حاجة عنه قبل عرضه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية صادرة اليوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023، الذي يوافق الثاني من شهر رمضان عن التفاصيل الكاملة حول إعلان احمد عز وياسمين صبري.وأوضحت التقارير الصحفية أن إعلان احمد عز وياسمين صبري، سوف يكون خاص بإحدي الشركات الخاصة التي تعمل في مجال العقارات داخل جمهورية مصر العربية.

وأضافت التقارير أن سوف يتم بث هذا الإعلان بين شوطي المباراة التي تجمع بين منتخب مصر الأول مع نظيره منتخب مالاوي التي سوف تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة،وذلك ضمن منافسات الجولة الأولي للتصفيات المؤلهة لكأس الأمم الإفريقية التي سوف تقام في ساحل العاج في عام 2024