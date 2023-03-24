اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد عرض كرتون بكار.. اعرف القنوات الناقلة بعد انتظار النسخة الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعد مسلسل كارتون بكار من الأشياء التي أصبحت تراثا لدى البعض من المصريين لا سيما في شهر رمضان، لذلك زاد البحث خلال الساعات الحالية بشأن مواعيد عرض كرتون بكار، لا سيما وأنه أصبح ملازما لشهر رمضان منذ سنوات طويلة، حتى مع توقف إنتاج أجزاء جديدة منه، لكن الملايين يريدون مشاهدته لذلك تحرص القنوات على عرض الحلقات القديمة منه.

مواعيد عرض كرتون بكار في رمضان 2023

يستعرض موقع دوت الخليج”، في السطور التالية لقرائه، مواعيد عرض كرتون بكار والقنوات الناقلة له.

أعلنت قناة النهار، موعد عرض مسلسل بكار في رمضان 2023 يوميا طوال شهر رمضان بداية من اليوم 23 مارس، وبعد انتظار الكثير لنسخة جديدة من مسلسل بكار، ليعرض مسلسل بكار في رمضان 2023 على شاشة قناة النهار، الساعة 6:30 مساء عقب أذان المغرب مباشرة.

مسلسل بكار​​​​​​​

مسلسل بكار عرض لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما، هو من تأليف عمرو سمير عاطف، وقصته تدور حول بكار الطفل النوبي من جنوب مصر، ويتعلق كثيرا بعنزته التي تدعى رشيدة.

ويظهر شخصية بكار في المسلسل برفقة أصدقائه المقربين حسونة، ورشيدة، وتستمر حلقات المسلسل يوميا بمغامرات عديدة كبيرة منها التعليم، والتنمر، وأيضا التبرع لمستشفى 57357 وغيرها أيضا من الموضوعات المهمة.

تردد قناة النهار

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

التشفير: مفتوحة

التصحيح: 5/6

كلمات أغنية مسلسل بكار

“من صغره وصغر سنه

عارف معنى انه

من قلبه وروحه مصري

والنيل جوه بيسري

تاريخ أرضه وبلاده

بيجري جوه دمه

من قلبي وروحه مصري

والني جواه بيسري

أصحابه كتير كتير

قده وقدهم

طابور الصبح تضرب

أجراسه بتلمهم

وموسيقى نشيد بلادي

بتجري في دمهم

من قلبة وروحه مصري

والنيل جواه بيسري

تمرين أول وتاني

والسؤال في عنينا تاني

يا بلادي أنا امتى هكبر

وأطول النخل وأقدر

وأقطف من ورد توشكي

وأعملك عقد مرمر

من قلبه وروحه مصري

والنيل جواه بيسري”