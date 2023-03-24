اتفرج- انت الان تتابع خبر نيكول سابا تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية "نيكول سابا " على حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورًا من أحدث جلسة تصوير لها.







ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها، حيث ظهرت "نيكول سابا " في الجلسة بإطلالة مميزة، باللزن الأسود.





آخر أعمال نيكول سابا



ويذكر أن آخر أعمال المطربة نيكول سابا مشاركتها في مسرحية الليلة الكبيرة التي عرضة في أول أيام موسم عيد الفطر الماضي 2022، ضمن فاعليات موسم الرياض السعودي، إلى جانب كلا من محمود عبد المغني ومحمود الليثي، ومحمد عبد الرحمن، وبدرية طلبة، ميرهان حسين، طه الدسوقي، و أمير صلاح الدين، وآخرين والعمل من تأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، والإخراج لـ بتول عرفة، وحققت المسرحية أنذاك نجاحات ساحقة خلال فترة عرضها في السعودية.







وكانت "سمكة قرش" أخر أعمال الغنائية لها، وهي من كلمات عبد الرحمن عاصم مانو، ومن ألحان كريم عاشور والتوزيع لـ أمين نبيل، وحققت الأغنية نجاحات ساحقة خلال فترة طرحها.