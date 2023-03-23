اتفرج- انت الان تتابع خبر غادة عادل: كنت هبلة وعبيطة وخسرت كتير لما رفعت شعار السينما النظيفة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة غادة عادل، أنها كانت تسير مع الموجة التي رفعت شعار السينما النظيفة، وأن هذا الشعار لا وجود له في الواقع.وأضافت “غادة” خلال لقائها في برنامج أنا والقناع مع الإعلامية منى عبد الوهاب على قناة الحياة: “ابني لام عليا في فيلم أولاد رزق 2، هو راح السينما يتفرج على الفيلم وماكانش يعرف إني فيه، وبعد كدة فهمته بالراحة مافيش حاجة اسمها دور جريء، الكلمة دي بتستفزني”.

غادة عادل: خسرت كتير بسبب شعار السينما النظيفة

وتابعت: “أنا بجسد شخصية تانية غيرك وبعملها كلها، مافيش سينما نظيفة وسينما غير نظيفة، أنا كنت عبيطة وهبلة ورايحة مع الموجة، مافيش حاجة اتكسف منها، أنا دلوقتي أم أولادي في البيت وبروح أعمل شخصية أيًا كانت بمثل دور في فيلم من واقع معين”.

واستطردت: “بقيت شايفة شعار سينما نظيفة كلمة ساذجة، مافيش الكلام ده، بيجيلي سكريبت أقراه واقتنع بالدور، وخسرت كتير بسبب الشعار ده، بقيت مقتنعة أحب شخصية أو موضوع أعمله”.