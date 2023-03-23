اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ياسمين رئيس تفاجئ الجميع بظهور غير متوقع بالأسود الشديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري في حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.وظهرت ياسمين رئيس خلال أحدث تواجدها في منزلها حيث ارتدت تشيرت شتوي من اللون الأسود مع مما أثارت إعجاب الجَمهور أما من الناحية الجمالية استخدمت القليل من المكياج وبعض من الإكسسورات، مما جعلها تلف انتباه الجمهور

وكان أخر عمالها فيلم خطه مازنجر، حيث يشاركها في بطولته كلا من حمدي الميرغني ومحمود حافظ ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج رامي رزق الله.