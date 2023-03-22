اتفرج- انت الان تتابع خبر ضحايا رامز جلال في رمضان .. اتفرج السقا أكل التعبان وهذا ما حدث مع محمد رمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعدت قناة العربية تقريراً مصوراً خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023، بشأن ضحايا رامز جلال في رمضان، والذي سوف يستضيفهم في برنامج “رامز نيفر إند”.ويذاع برنامج “رامز نيفر إند” على قناة أم بي سي مصر، العديد من نجوم الفن والرياضية والشخصيات العامة وفي مقدتهم محمد رمضان وأحمد السقا وهنادي مهنا وغيرهم.

وأوضح تقرير العربية أن ظهر في البرمو الدعائي أحمد السقا وهو يقضم رأس ثعبان صغير دون أن يكشف البرومو عن السر فوراء هذا المشهد.

ويجدر بالذكر أن البرنامج تم تصويره في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية برعاية هيئة الترفيه.