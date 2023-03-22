بالفيديو.. أغنية ”القرشين” من مسلسل ”الصفارة” لأحمد أمين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 09:29 صباحاً - طرح الفنان أحمد أمين أغنية "القرشين"، وهي الأغنية الدعائية لمسلسله الرمضاني "الصفارة"، الذي من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الخميس المقبل على قناة "dmc".

"القرشين" غناء أحمد أمين، وكلمات تامر حسين، وتلحين عزيز الشافعي، والتوزيع أحمد وحيد كينج، وتم تصويرها بطريقة أحد الشخصيات التي يقدمها أحمد أمين داخل المسلسل.

مسلسل "الصفارة" من بطولة الفنان أحمد أمين، طه دسوقي، حاتم صلاح، آية سماحة، من إخراج علاء إسماعيل، كتابة سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش، إشراف على الكتابة أحمد أمين ومحمود عزت.

أغنية القرشين من مسلسل الصفارة رمضان 2023 | أغنية القرشين من مسلسل الصفارة رمضان 2023 #الصفارة | By ‎Ahmed Amin أحمد أمين‎ | Facebook