الليله.. عرض مسلسل المداح 3 ”أسطورة العشق”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 09:29 صباحاً - من المقرر أن تقوم قناة mbc مصر بعرض مسلسل المداح أسطور العشق الجزء الثالث بطولة حمادة هلال ، اليوم الأربعاء لذي يوافق 22 مارس الجاري .

قبل انطلاق الموسم الرمضاني بيوم، وذلك في تمام الساعة الـ 8 مساءًا.رمضان 2023.

ويعتبر مسلسل المداح أسطورة العشق من المسلسلات المتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضها، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي ورنيا فريد شوقي، والعمل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.