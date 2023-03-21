انت الان تتابع خبر أغنية مسلسل ضرب نار.. اسمعوها طرحها بصوت أحمد شيبه كسر الدنيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الشركة المنتجة لمسلسل ضرب نار بطولة الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بطرح وتقديم الأغنية الدعائية الأولى للمسلسل وهي التي جاءت بعنوان أهي دنيا، وحصلت على إعجاب الكثير المتابعين الذين يريدون الاستماع إليها بشكل مستمر.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز

وتعتبر أغنية أهي دنيا من الأغاني الحديثة الذي يغنيها أحمد شيبه ومن كلمات هاني فؤاد وألحان تامر كروان ومن توزيع مصطفى أبو ريا، وطرحت على كل صفحات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وهي من أكثر الأغاني التي حصلت على إعجاب الجميع.

وتوقفت ياسمين عبد العزيز عن تصوير مشاهدها في مسلسل ضرب نار داخل منطقة العين السخنة، وتوجد فيها اليوم وغداً، وبعد ذلك سوف تعود إلى القاهرة لاستكمال باقي المشاهد الخاصة بها، وهي شوقت جمهورها إلى مسلسلها الجديد ضرب نار، ومن المرجح عرضه في شهر رمضان القادم، وهو الذي تشارك فيه بطولته مع زوجها الفنان أحمد العوضي، والكثير من الفنانين الآخرين فيه.