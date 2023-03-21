نانسي عجرم بإطلالة تثير الإعجاب في حفل لاس فيجاس .. صور

اتفرج- انت الان تتابع خبر نانسي عجرمبإطلالة تثير الإعجاب في حفل لاس فيجاس .. صور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تألقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بإحياء حفل غنائا في مدينة لاس فيجاس، وذلك ضمن جولتها الغنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.





وقامت نانسي ومن خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بنشر صور وفيديوهات من الحفل، وعلقت عليهم: "إليكم لمحة عن الليلة الجميلة في فيجاس".





وظهرت نانسي عجرم بإطلالة من فستان أسود طويل مكشوف الكتفين، تميز بفتحة جانبية، وبفتحات في منطقة الخصر، وشاركها بعض فقرات الحفل المنتج الموسيقي العالمي مارشميلو.





ويشار إلى أن النجمة نانسي عجرم طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بدي حدا حبو"، من خلال قناتها الرسمية على اليوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر.



ومؤخراً طرحت النجمة نانسي عجرم، أغنية "يا عيد"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسي عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.