هنا يسري تتصدر التريند بعد غنائها أمام الرئيس السيسي والسيدة قرينته

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 12:29 مساءً - تصدرت الفنانة هنا يسري تريند محرك البحث جوجل،وذلك بعد عرض أغنية "انتي قدها"، مع الفنان مدحت صالح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، وذلك من فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

وقدم الثنائي مدحت صالح وهنا يسري أغنية «انتي قدها» والتي تفاعل عليها الجمهور الحاضر للاحتفال بيوم المرأة المصرية.

يذكر أن أخر أعمال هنا يسري أغنية «بنت أبويا»، والتي غنتها في الحلقة الأخيرة من مسلسل «موضوع عائلي 2»، وحققت نجاحًا لافتًا فور طرحها وتصدرت تريند مواقع التواصل الأجتماعي وحققت منذ طرحها قبل شهر واحد فقط 11 مليون مشاهدة على «يوتيوب».