صورة مفاجئة لـ نبيلة عبيد بدون باروكة تفجر السوشيال ميديا.. لن تتخيلوا كيف يبدو شكلها !!

الرياض - محمد الاطلسي - اشتهرت نجمة مصـر الأولى الفنانة نبيلة عبيد بارتداء الباروكة الحمراء، وعلى الرغم من ظهورها القليل في المهرجانات واللقاءات الصحفية، إلا أنها كانت تحرص دائمًا على الظهور ر أحمر داكن، حتى أعتقد الكثيرون أن هذا شعرها الحقيقي.

ولكن ما أكد أنها باروكة عن—-ا ظهرت خلال عزاء أحد الفنانين بدون الشعر الأحمر، واختلف شكلها كثيرًا عن المعتاد مما ص—- الجمهور فمهنم من علق على الصور كاتبًا” يااه على الزمن” وأخر كتب”قول للزمان ارجع يا زمان”.

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النجمة المصرية نبيلة عبيد ورغم وصولها لسن الـ77 إلا أنها تحرص في أن تظهر بمظهر شبابي، وتخضع جميع صورها لفلترة عالية وتعديل بالفوتوشوب كي تخفي ملامح تق—-ها بالسن.

وكانت الفنانة المصرية تصدرت التريند بعد ظهورها، معا الإعلامي مصطفى الآغا ببر——ج “صدى الملاعب”، وتحدثت خلال اللقاء عن مسيرتها الفنية، وحياتها الشخصية والعقبات والخلافات التي واجهتها. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

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