اتفرج- انت الان تتابع خبر هاجر أحمد تظهر ببطن منتفخ على إنستجرام.. ومتابعون: شكرا إنك على طبيعتك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة هاجر أحمد، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت “هاجر” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة من داخل سيارتها، ظهرت فيها مرتدية فستانًا مجسم، أبرز وجود انتفاخ في بطنها.

وقد نالت تلك الإطلالة إعجاب الكثير، خاصة بعدما لم تلجأ “هاجر” إلى استخدام الفوتوشوب لإخفاء عيوب البطن، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (شكرا انك نزلتي الصور طبيعية من غير تعديل)، (حبيت الصوره جدا على طبيعتك وماسويتي فوتوشوب لمنطقة البطن مثل باقي الفنانات)، (طبيعتك تجنن بجد برافو)، (يجدعان حتي الكرش بتاعها قمر).

فيلم هاجر أحمد

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة هاجر أحمد كان فيلم “عمهم” والذي شارك في سباق عيد الأضحى الماضي.

شارك في بطولة فيلم “عمهم” عدد من الفنانين وهم من محمد إمام، سيد رجب، أيتن عامر، محمد لطفي، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي