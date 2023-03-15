اتفرج- انت الان تتابع خبر دينا حايك تعلن شفائها من سرطان الثدي: الصحة أهم شيء في الحياة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية دينا حايك، تعافيها من مرض سرطان الثدي، بعد حوالي سنة كاملة من رحلة العلاج التي خضعت لها.وقالت “دينا” خلال لقائها مع برنامج “حديث البلد”: “أنا بعلن شفائي من سرطان الثدي بعد سنة كاملة و20 جلسة علاج بالإشعاع و16 جلسة كيماوي واتعلمت خلال الفترة دي إن الصحة أهم شيء في الحياة لأن من غيرها الحياة بتقف تمامًا وكلنا بنقول الصحة أهم شيء ولكن هل مجرد كلام ولا حاسين به فعلًا؟”.

دينا حايك: اكتشفت إن الزعل بيزود المرض

وتابعت: “تعلمت الصبر خلال رحلتي مع السرطان وكنت بكون تعبانة من المرض ولكني بحاول أبقى إيجابية وأوقات بكيت وزعلت أكيد، ولكني اكتشفت أن الزعل بيزود المرض والسرطان ودي حقيقة، وكنت بحاول اتجنبه دايمًا”.

يُذكر أن الفنانة دينا حايك كانت قد أعلنت في وقت سابق اكتشافها إصابتها بمرض سرطان الثدي من الدرجة الثالثة عن طريق الصدفة، وذلك خلال خضوعها للكشف الدوري كل 6 أشهر.