أصبحت عجوز بدينة.. ظهور مفزع لنجمة التسعينات الجميلة بوسي زوجة نور الشريف! ماذا حدث لها؟ (صورة صادمة)

الرياض - محمد الاطلسي - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة صادمة للفنانه الكبيرة بوسي بعد أن تغيرت ملامحها تماماً بسبب تقدم سنها.

وقد ظهرت زوجة نور الشريف في صورة جديدة لها برفقة الفنانة الشابة شيماء عباس التي نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

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وبدت على بوسي ملامح الشيخوخة والسمنة بعد أن كانت أيقونة للجمال في السينما والتلفزيون طوال سنين شبابها.

وعلقت الفنانة الشابة شيماء عباس على صورتها برفقة الفنانة بوسي قائلة: “صاحبة أرق وجه وتعبير وإحساس في السينما المصرية.. العصفورة النجمة بوسي.. نورتينا”. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسى مسلسل “البرنسيسة بيسة” بطولة مى عز الدين وشارك في بطولته كل من الفنانة نجم مسرح مصر محمد أنور، وسامي مغاورى وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد.

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