اتفرج - انت الان تتابع خبر منى فاروق تؤدي العمرة - اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة منى فاروق صوراً لتشارك جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام " من أمام الكعبة المشرفة خلال أدائها مناسك العمرة.



منى فاروق ظهرت بالعباءة والحجاب وهى تناجى ربها بالدعاء والابتهال، وعلقت قائلة: "الحمدلله".



وتتميز الفنانة منى فاروق بإطلالاتها الأنيقة والمميزة الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





تعد منى فاروق من الوجوه الشابة التى قدمت فى مسلسل "الأب الروحى 1"، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها فشاركت بأدوار مهمة بمسلسلي "ظل الرئيس"و"رحيم" للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحا كبيرا و مسلسل "قيد عائلي"





أحدث أعمال منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.