وفاة طيوبة ام البنات .. اتفرج آخر ظهور لها مع بناتها الـ6

رياض - احمد صلاح - تسأل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي خلال الساعات القليلة الماضية حول وفاة طيوبة ام البنات، اليوتيوبر السورية، جراء الزلزال الذي وقع شمال سوريا بقوة 7 على مقيس ريختر.ولقي العديد من المواطنين السوريين مصرعهم بعد الزلزال الذي ضرب غرب تركيا وشمال سوريا في الساعات الأولي من صباح يوم الثلاثاء الماضي حيث قاق عدد القتلي أكثر من 6000 مواطن وأكثر من 30 ألف مصاب.
حقيقة وفاة طيوبة ام البنات:
وفي هذا السياق قال ظهر شخص في فيديو له يقول أنه أحد أقارب اليوتيوبر السورية والذي أكد وافتها هي وبناتها البالغ عددهم 6 بنات بعد انهيار منزلها عليها الإ أنه لم أنه لا يوجد مصدر آخر يؤكد وفاة اليوتيوبر السورية وأسرتها، إلا أنه بمراجعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وجد أن آخر نشاط لها كان منذ أربع أيام أي قبل وقوع الزلزال مباشرة، مما يؤكد أنباء وفاتها.