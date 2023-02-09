انت الان تتابع خبر وفاة طيوبة ام البنات .. اتفرج آخر ظهور لها مع بناتها الـ6 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسأل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي خلال الساعات القليلة الماضية حول وفاة طيوبة ام البنات، اليوتيوبر السورية، جراء الزلزال الذي وقع شمال سوريا بقوة 7 على مقيس ريختر.ولقي العديد من المواطنين السوريين مصرعهم بعد الزلزال الذي ضرب غرب تركيا وشمال سوريا في الساعات الأولي من صباح يوم الثلاثاء الماضي حيث قاق عدد القتلي أكثر من 6000 مواطن وأكثر من 30 ألف مصاب.

حقيقة وفاة طيوبة ام البنات: