اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق تفاجئ جمهورها بالقميص الأبيض المفتوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال استضافتها في برنامج ما مرتدية قميص من اللون الأبيض المفتوح من منطقة الصدر وبنطلون جينز مقطوع بطريقة أثار أعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج، معلقة : “لو حنلغي صفة ف الرجالة… الاحسن اننا نلغي الرجالة”

وعلق الكثير من جمهورها على هذا الفيديو مثل : الدنيا اتقلب حالها- انتي عسوله وبستحلفك تشوفي الرسايل ست الكل.