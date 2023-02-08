اتفرج- انت الان تتابع خبر الحزن يملأ مواقع التواصل بسبب الدمار الذي حل بـ"ضيعة ضايعة" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر قرية السمرا السورية التي صُورت فيها أحداث المسلسل التلفزيوني الشهري "ضيعة ضايعة"، من اكثر المناطق التي بقيت راسخة في عقل الجمهور السوري، لما تحمله من طبيعة خلابة ومنازل تحمل تصميم فريد.

الا ان هذا الصمود الذي عاشته القرية الجميلة وسط الحرب والازمة التي عانت منها سوريا خلال السنوات الفائتة، لم يدم طويلا، بعد التضررالكبير الذي تعرضت له منازل القرية بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب وسط تركيا وشمال سوريا.

وانتشر على مواقع التواصل الكثير من الصور التي توثق الضرر الذي تعرضت له المنازل في قرية السمرا، وعبر النشطاء عن حزنهم بسبب ما حدث، لهذا المكان الجميل الذي شهد على تصوير أكثر المسلسلات السورية شهرة ومتابعة، وعلق البعض على الصور بالجملة الافتتاحية للمسلسل: ""حتى الناجي الوحيد لم يعد كذلك".

وعلى صعيد آخر، تتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا، وسط ارتفاع عدد الضحايا والمفقودين، تحت الأنقاض، حيث تحركت العديد من الدول من شتى أنحاء العالم لتقديم الدعم للدولتين، وسط مخاوف من هزات ارتدادية قد تؤثر على المنطقة خلال الفترة القادمة.