عاجل.. براءة سما المصري من تهمة سب ابنة مرتضى منصور.. التفاصيل من هنا

رياض - احمد صلاح - قامت دائرة الاستئناف في المحكمة الاقتصادية بإصدار حكم في قضية اتهام سما المصري بسب “أميرة” ابنة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وتم قبول الاستئناف شكلاً ولكن رفض موضوعاً، وأيدت أنه لا يجوز نظر الجنحة إلى سابقة الفصل فيها.

براءة سما المصري من تهمة سب ابنة مرتضى منصور

وفي وقت سابق أصدرت المحكمة الاقتصادية قرار برفض الإشكال للمتهمة سما المصري على حكم حبسها، وذلك يأتي بعد تنازل الإعلامية ريهام سعيد عن القضايا التي قدمتها ضدها وهي سب وقذف.

وبرأت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الفنانة سما المصري من تهمة سب وقذف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وابنته “أميرة”، وهذا ما انتشر بشكل كبير على كل وسائل التواصل الاجتماعي، وهي آخر الدعوات المنتشرة بين الطرفين.

ومن اتجاه آخر في وقت سابق قضت محكمة مستأنف جنح المحكمة الاقتصادية بتأييد الحكم الصادر من داخل محكمة الجنح أول مرة ببراءة سما المصري من اتهامها بإزعاج الإعلامية ريهام سعيد، وتم رفض الدعوى المدنية التي تم رفعها من خلال ريهام سعيد.