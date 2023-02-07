اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. بشري غارت من فيفي عبده بسبب العباية المثيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة بشري بمشاركة صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بشري خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات الماضية وهي ترتدي عباية من اللون الأبيض مع نيو لوك جديد بطريقة أثارت إعجاب جمهورها من الناحية الجمالية فقط اعتمدت علي الكثير من المكياج واستخدام احمر الشفاة، معلقة جمال النيل والزي المذهل للمصممة الراحلة شهيرة فوزي

وعلق الكثير من جمهورها على الصورة مثل حلوه ى حلوه- الجمال يتكلم ، يا جميلة الجميلات بشورة العسل.



