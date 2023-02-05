اتفرج- انت الان تتابع خبر الحزن يسيطر على الوسط الفني بعد وفاة فنان عربي قدير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بخبر هز الوسط الفني، أعلن الفنان المغربي عبد العالي الغاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، خبر وفاة شقيقه الفنان القدير، محمد الغاوي عن عمر يناهز 67 سنة، بعد مكوثه في المستشفى منذ أكثر من شهر، نتيجة تعرضه لوعكة صحية.

كما نعت جمعية أبي رقراق أحد أعضائها الأساسيين، ورئيس ناديها الموسيقى، محمد الغاوي، مؤكدة على الحزن والحسرة التي يشعر بها الاعضاء لفقدان فنان قدير.

وكان الفنان الراحل يرقد بقسم العناية المركزة في المستشفى، نتيجة تعرضه لنزيف في الدماغ، ما تطلب تدخلا جراحيا، دخل بعدها في حالة غيبوبة، إلى أن أعلن عن وفاته مساء السبت.

عبر المغاربة عن حزنهم العميق لوفاة فنانهم المحبوب الذي عُرف بأخلاقه الطيبة، ورصيده الفني الهام.

محمد الغاوي، فنان مغربي قدير، يعتبر أحد رواد الأغنية المغربية المعاصرة، ويملك في رصيده 80 عملا فنيا، جمع بين الأغاني الوطنية والعاطفية، ومن أشهرها أغنية الغربة، ومؤخرا طرق الغاوي باب التنشيط التلفزيوني من خلال برنامج “بين البراح واليوم”، استرجع خلاله أسماء رواد الفن في المغرب.