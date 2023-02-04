اليوم.. عرض بنات عبد الرحمن لـ صبا مبارك في جمعية الفيلم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 11:23 صباحاً - يبدأ اليوم السبت الموافق 4 فبراير، عرض الفيلم الأردني بنات عبد الرحمن بطولة الفنانة صبا مبارك في جمعية الفيلم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا.

يعد فيلم “بنات عبد الرحمن” من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم صبا مبارك، وفرح بسيسو، وحنان الحلو، ومريم الباشا، وخالد الطريفي، ويعد أحد الأفلام العربية التي تفتح لها دور العرض المصرية أبوابها في الفترة الأخيرة.

وتم عرض فيلم “بنات عبد الرحمن” في عدد من الدول العربية، حيث بدأ عرضه في تونس كما حصل على عروض في الإمارات العربية المتحدة، واستمر عرض الفيلم في السينمات الأردنية 10 أسابيع على التوالي بالإضافة لـ أسبوعين من العروض الخاصة، ليكون أول فيلم أردني يحقق هذا الإنجاز، كما عرض في دور العرض السعودية والكويتية، وشارك من قبل في مهرجان عمّان السينمائي الدولي.