اتفرج- انت الان تتابع خبر ياسمين عبد العزيز تبهر الجمهور بأحدث ظهور.. شوفوا حلاوتها وجمالها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة لها بأحدث إطلالة عبر حسابها الشخصي والرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي موقع انستجرام، وظهرت في تلك الصورة بإطلالة أنيقة، وكشفت بها عن جمالها ورشاقتها، حيث تفاعل مع تلك الصور عدد كبير من الجمهور.

حيث اعتمدت ياسمين في تلك الصورة، على وضع المكياج بالألوان الترابية الناعمة، وهي التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الجريء.

كما اختارت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بأن تترك شعرها الأسود الطويل منسدل بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، فيما تناسبت تلك الإطلالة مع ظهورها المميز.

ويمكن مشاهدة الصورة من هنا.

مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد

وفي وقت سابق، فقد روجت ياسمين لمسلسلها جديد في شهر رمضان 2023 الذي يحمل اسم ضرب نار، وذلك بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها، والمسلسل يشاركها البطولة كل من أحمد العوضي، سهير المرشدى، هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، وعدد أخر من الفنانين.