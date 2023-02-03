اتفرج- انت الان تتابع خبر سارة سلامة بإطلالة سوداء مثيرة.. جسم ممشوق وخصر منحوت زي الكتاب ما قال والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كالعادة أثارت الفنانة الشابة سارة سلامة حالة من الجدل والضجة بعد نشرها اخر صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي على تطبيق الانستجرام.
سارة سلامة بإطلالة سوداء مثيرة
وبدت الجميلة سارة سلامة بإطلالة سوداء مثيرة وجذابة من خلال ارتدائها بنطال باللون الأسود المصنوع من الجلد، وارتدت فوقه توب أسود اللون مكشوف البطن مما كشف عن جمال خصرها المنحوت وقوامها الرشيق والممشوق.
في حين اختارت الفنانة سارة سلامة مكياج هادئ وبسيط من خلال اعتمادها على الألوان الترابية الناعمة التي برزت جمال عيونها الساحرة.
كما وحرصت سارة على تنسيق نظارة سوداء مع الإطلالة لتبدو أكثر أناقة وجمال، وتركت شعرها الطويل منسدلاً على ظهرها.