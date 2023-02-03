اتفرج- انت الان تتابع خبر سارة سلامة بإطلالة سوداء مثيرة.. جسم ممشوق وخصر منحوت زي الكتاب ما قال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كالعادة أثارت الفنانة الشابة سارة سلامة حالة من الجدل والضجة بعد نشرها اخر صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي على تطبيق الانستجرام.

سارة سلامة بإطلالة سوداء مثيرة