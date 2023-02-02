اتفرج- انت الان تتابع خبر مافيش في جمالها.. سيرين عبد النور تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة سيرين عبد النور، على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها بإطلالة نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت “سيرين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها مرتدية فستان سواريه باللون الأسود ومكشوف من ناحية الصدر، واعتمدت مكياج ناعم ورقيق، وتركت شعرها القصير ينسدل على كتفيها، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: “الحلم ليس الذي تراه عند النوم .. الحلم هو الذي لا يتركك تنام”.

وقد أبدى المتابعون إعجابهم بتلك الإطلالة، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (الحلاوة والطعامة)، (اجمل امرأة عرفها التاريخ)، (يلي بجمالك ما لقيت ابدا)، (انت والأسود قصة عشق).

مسلسل سيرين عبد النور

يُذكر أن آخر مسلسل قدمته الفنانة سيرين عبد النور، كان مسلسل “العين بالعين” والذي تم عرضه في أغسطس 2022.

مسلسل “العين بالعين” بطولة سيرين عبد النور، رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، ختام اللحام، سامي أبو حمدان، مجدي مشموشي، وهو من تأليف سلام كسيري، وإخراج رندا علم.