الفيلم المصري رهاب الحب يشارك في مهرجان ”سينما ضد الإرهاب” بكردستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 08:25 صباحاً - يشارك الفيلم الروائي القصير "رهاب الحب" للمخرج حاتم قناوي، بمهرجان “سينما ضد الإرهاب” في دورته السابعة، التي تقام في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، في شهر فبراير المقبل.

وكشفت إدارة مهرجان “سينما ضد الإرهاب”، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عن مشاركة 3 أفلام مصرية في المسابقة الرسمية بدورته السابعة هذا العام، وهي "رهاب الحب"، و"القاهرة ليست مدينة للحب" إخراج محمود جودة، وفيلم "عشرين" إخراج منه أحمد.

فيلم "رهاب الحب" شارك في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وحصل مؤخرا على جائزة أفضل فيلم إيجابي من مهرجان مومباي السينمائي الدولي.

وتدور أحداث الفيلم حول فكرة العنوسة وتأخر الزواج من خلال إحدى الفتيات التى ترى دائما النزاعات بين والدها ووالدتها وكيف يعاملها بجفاء وقسوة، وهو ما يجعلها تخاف من خوض تجربة الزواج، خاصة حين تستمع إلى قصص أخرى ذات نهايات قاسية.