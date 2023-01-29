اتفرج- انت الان تتابع خبر منى فاروق تكشف للفتيات أسرار فيديوهاتها الفاضحة مع خالد يوسف..ونصيحة من القلب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجهت الفنانة منى فاروق نصائح للفتيات عبر تطبيق تبادل الصور ” إنستجرام” كشفت فيه عن الأمور المغلوطة في حياتها وخاصة في أزمتها المعروفة مع مخرج شهير .وكتبت ” فاروق” عبر صفحتها ” متحبيش أوي ، متثقيش في حد أوي ، فكري في قرارتك كويس” وذلك بعد فترة تزيد عن ثلاث سنوات من أزمتها في قضية الفيديوهات الشهيرة .

وقامت منى فاروق بمحاولة إنهاء الأزمة التي تحاصرها عن طريق قضاء وقتها مابين القاهرة ودبي في محاولة منها للعودة مجددا للفن مرة أخرى ولكن دون فائدة .

كما ظهرت مني فاروق في أحدث صورها مع عائلتها وكتبت على الصورة ” عائلتي كل شئ” ، و ظهرت في صورة أخرى مع المنتج محمد السبكي وهي ترتدي المايوه وهو ما لاقى إستهجان كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

الجدير بالذكر أن أخر أعمال الممثلة الشابة منى فاروق مسلسل ” ظل الرئيس” ” رحيم” ” الأب الروحي” ولاقت نجاح كبير فضلا عن مشاركتها في مسلسل قيد عائلي.

كما شاركت فى مسلسل “أيام” تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى وتدور أحداثه في 45 حلقة.