نيكول سابا تتألق في حفل جماهيري على بحيرة متحف الحضارة بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 12:29 مساءً - أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا حفلا غنائيا ضخما بحديقة بحيرة متحف الحضارة بالقاهرة، بجضور شبابي من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

حضرت نيكول بكامل أناقتها مرتدية "فستان وجاكيت" باللون الأسود من تصميم اللبناني جان فارس، وبصحبة مديرة أعمالها ميرا أمير، وكانت في استقبالهما منظمة الحفل جيسى "ikra".

بدأ الحفل قويا بصعود نيكول على خشبة المسرح مرددة أغنية "سمك القرش"، حيث استقبلها الجمهور بعاصفة من صيحات وهتافات الإعجاب التي لم تنقطع طوال الحفل.

وأشعلت نيكول الحفل بوصلة استعراضية مميزة من أغانيها المميزة منها "براحتي"، والتوتو ني"، و"قررت" ، و"صورة سيلفي"، و"الجو حلو"، بالإضافة إلى "يا واد يا تقيل" للسندريللا، و"حرمت أحبك" لوردة، و"سهر الليالي" لفيروز، و"بنت السلطان".

كان ضمن الحضور المذيعة فاطيما خليل، والإعلامي ممدوح الشناوي الذي سبق وأن شارك نيكول كبطل لكليبها "سمك القرش"، حيث تبادل معها طوال الحفل العديد من الصور التذكارية بطريقة الـ "سيلفي".

جدير بالذكر أنه تم تكريم نيكول سابا مؤخرا كأفضل ممثلة في ملتقى التميز والإبداع العربي عن شخصية البارون التى جسدتها فى مسلسل "نقل عام" الذى عرض في موسم الدراما الرمضانية الماضى.

كما تجرى نيكول سابا جلسات وورش عمل مكثفة مع عدد من الشعراء والمحلنين والموزعين لإطلاق عدد من الأغاني المميزة من حيث الكلمات والموسيقى، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى تصوير كل أغنية كفيديو كليب بأفكار جديدة.