اتفرج- انت الان تتابع خبر ماذا قال الفنان نبيل الخلفاوي بعد استقالة لجنة الانضباط؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - علق الفنان نبيل الخلفاوي على كثرة الاستقالات في مجال كرة القدم ومن مسؤولي الرياضة في مصر، خلال المدة الماضية، لا سيما بعد تقديم لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم استقالته، بسبب ما صرحت به من إهانات تعرضت لها.

كان قد رفض الاتحاد المصري لكرة القدم الاستقالة المقدمة من لجنة الانضباط، برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

إذ أعلنت اللجنة الاستقالة وقالت في بيان لها أنه في ظل “تردي القيم والأخلاق ، وهو مناخ لا يصلح لعمل القاضي الذي يؤدي واجبه بعيدا عن قوس الاتحاد للوائح الاتحاد المصري والدولي”.

الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا أكد فيه “اعتزازه وتقديره واحترامه للجنة الانضباط بكامل هيئتها الموقرة مشاهدة تمثل نخبة من قامات مصر ، كما يثمن دورها الكبير في ترسيخ والالتزام داخل منظومة مصر”.

من جهته شدد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تمسكه باستمرار اللجنة في الاتحاد ، واستقلالها التام كلجنة منتخبة من الجمعية العمومية.

وجاء في البيان: “لجنة القيم والأخلاق” تعمل دون تدخل الاتحاد وفقا للائحة النظام الأساسي تهيئة المناخ الرياضي في منظومة كرة القدم المصرية وتنسيقا مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لفرض الانضباط المنشود من الجميع.

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تعليق نبيل الخلفاوي على استقالة لجنة الانضباط

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