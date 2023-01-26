اتفرج- انت الان تتابع خبر هل قصدت أنغام؟ أصالة بتغريدة نارية: لؤم وغرور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أقدمت الفنانة السورية أصالة نصري على حذف تغريدة كانت قد نشرتها عبر حسابها في تويتر، فسّرها الكثيرون انها تقصدت بها الفنانة المصرية أنغام بسبب تصرفها المسيء مع النجمين السوريين سامر المصري وديمة قندلفت، في حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" Joy Awards، في الرياض.

وقالت أصالة في التغريدة قبل ان تحذفها: "لو الإنسان بيقدر يقول شو لازم يقول (من وجهة نظره) كنّا كتير ارتحنا.. بس مارح أعطي رأيي بموقف بيدل على لؤم وتعالي"، وعبرت عن رغبتها بضرب كل إنسان يعتقد انه أفضل من الآخرين.

وبعد ان تساءل المتابعون عن سبب حذفها للمنشور، ردت أصالة قائلة: "قصّة بلا طعمة وفشّيت شوي خلقي"، ثم غيرت الموضوع، وحمست الجمهور لحلقة جديدة من برنامج "سعودي آيدول"، الذي تشارك في لجنة التحكيم إلى جانب مجموعة من الفنانين، هم أحلام، ماجد المهندس، أصيل أبو بكر.

يذكر أن أنغام قد تعرّضت قبل أيام، لهجوم واسع من قبل الجمهور الذي اتهمها بالغرور وعدم احترام الفنانين، بسبب ما قالته، عندما سلمها سامر المصري وديمة قندلفت، جائزة الفنانة المفضلة، في حفل Joy Awards، اذ قالت حينها: "كنت منتظرة أبو ناصر (تركي آل الشيخ) يسلّمهالي..بس مش مشكلة"، وكأنها استهانت بالفنانين الذين منحوها الجائزة، بحسب رأي المتابعين.

يُذكر أن الخلافات بدأت بين المطربتين أصالة وأنغام، منذ وقت طويل، حين تزّوجت الفنانة المصرية من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجاً من ابنة شقيق المخرج طارق العريان، زوج أصالة السابق.