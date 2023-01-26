اتفرج- انت الان تتابع خبر قناه يوميات انوش .. اتفرج آخر الفيديوهات التي تسببت في القبض على صاحبتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت قوات الأمن بمباحث الأداب التابعة لقسم شرطة المعصرة في حلوان بإلقاء القيض خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 صاحبة قناه يوميات انوش ”ووجهت مباحث الآداب تهمة بث فيديوهات تحوي محتوى جنسي على قناه يوميات انوش، وذلك بناء على البلاغ الذي تم تقديمه من قبل المحامي أشرف فرحات إلي النائب العام والذي حمل رقم 310724.

وأوضح عرفات في نص البلاغ أن صاحبه هذه القناة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب تقوم بنشر محتوى جنسي على قناتها، بالإضافة إلى ارتكابها فعل علني فاضح، والإساءة للمجتمع المصري وتتنافى مع قيم المجتمع، وتحرض على الفسق والفجور بالإضافة إلي حصولها على 1000 دولار كل أسبوع