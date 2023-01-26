اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش بجامبسوت لامع جريء.. بتثير الجدل في آخر ظهور لها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة نسرين طافش بنشر العديد من الصور الجديدة لها في أحدث ظهور لها خطفت بها الأنظار، على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

آخر أعمال نسرين طافش

وظهرت الفنانة نسرين طافش وهي متألقة كثيراً وبشكل مميز، حيث أنها ارتدت جامبسوت لامع بدون حملات ومفتوح من منطقتي الصدر والظهر، وسحرت القلوب والأنظار بأناقتها ورشاقتها التي جعلتها تتميز وسط الكثير من المتواجدين في الحفل.

وتقدم حالياً نسرين فيلمها الجديد “آخي فوق الشجرة” وهو بطولة الفنان رامي جلال وتارا عماد وحمدي الميرغني ومحمد ثروت، ودينا محسن وشهرتها “ويزو”، والفيلم تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وهو من الأفلام المميزة حالياً في السينما ويتصدر شباك التذاكر بالرغم من أنه يعرض من فترة قصيرة ولكنه خطف الأنظار إليه.