اتفرج- انت الان تتابع خبر بسمة وهبة توديع جمهور برنامجها على قناة المحور بكلمات حزينة.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الإعلامية بسمة وهبة بالإعلان عبر برنامجها “90 دقيقة” الذي يبث على قناة المحور الفضائية، عن توقف برنامجها طوال الفترة القادمة، وكشفت عن السبب الأساسي وراء هذا بكلمات حزينة لكل متابعيها.

برامج بسمة وهبة الرمضاني العرافة وشيخ الحارة

والسبب وراء توقف برنامج بسمة وهبة على قناة المحور الفضائية هو تصوير وتجهيز برنامجها الرمضاني “العرافة وشيخ الحارة”، وقالت أنها تعتاد الحصول على إجازة مرتين في السنة، واحد منهم في أغسطس تقضيه وسط أولادها، والأخرى قبل شهر رمضان لأنها تجهز لتصوير برنامجها الرمضاني، وقالت “عايزة أسلم على ماما وبابا وأولادي وأقعد ‏معاهم كام يوم قبل ما أدخل المفرمة”.

وأشارت بسمة وهبة إلى أن برنامجها الرمضاني “العرافة وشيخ الحارة” وهو يحتاج إلى شغل وتصوير ومجهود كبير، وتتمني أن يخرج البرنامج بنجاح يليق بالجمهور ويحصل على إعجابهم، وطالبت من الجمهور “ادعولي أكون على قدر المسئولية والمستوى الذي تنتظرونه ‏هذا العام، وإن شاء الله نلقاكم برمضان في العرافة وشيخ ‏الحارة”.