اتفرج- انت الان تتابع خبر مستجدات صادمة في قضية سرقة مجوهرات دينا الشربيني من قبل شخصية معروفة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أخلت النيابة المصرية، سبيل المتهمة بسرقة مجوهرات الفنانة المصرية دينا الشربيني، من داخل منزلها، بعد ان تم إنهاء إجراءات التنازل.

وأدلت الشربيني بأقوالها في النيابة، بواقعة ضبط مساعدتها السابقة أثناء بيع المجوهرات لأحد محال الصاغة.

وأقرت المتهمة، ان المجوهرات التي كانت تنوي بيعها تعود للنجمة، اذ سرقتها بأسلوب المغافلة أثناء تواجدها بالمنزل، ثم قررت بيعها بمساعدة شقيقتها، الا انها فوجئت بالشرطة تقتحم المكان للقبض عليهما، اذ كانت الشربيني قد توجهت وحررت محضرًا بالواقعة، ضد مساعدتها، بعد ان فقدت بعض قطع مجوهراتها، وبعرض المضبوطات عليها تعرفت عليها، واتهمتها بالسرقة.

وأكدت المتهمة، انها كانت تعمل مساعدة لدينا الشربيني قبل عدة أشهر، قبل ان تتركها وتعمل كمساعدة للفنانة المصرية منة فضالي.

يذكر ان الواقعة بدأت، عندما استغاثت منة فضالي بجمهورها عقب تغيب مساعدتها، مدعية تعرضها لواقعة خطف، بعد انقطاع التواصل بينهما أثناء التوجه لها في أحد مواقع التصوير، وعندما سألت أهلها أكدوا أنها تغيبت أيضا من وقتها.

وبعد التحريات، تم تحديد صاحبة الصورة، وتم ضبطها لقيامها بعرض مشغولات ذهبية مجهولة المصدر بأحد محال الصاغة، وبمواجهتها اعترفت بأنها سرقتها من الفنانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتولت النيابة العامة التحقيق.