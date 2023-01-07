اتفرج- انت الان تتابع خبر سبب وفاة ابن جورج وسوف.. اعرفوا المفاجأة من هنا صدمة كبيرة بين محبيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي اللبناني نيشان بالإعلان عن وفاة وديع ابن النجم الكبير جورج وسوف، وهذا بعد نقله إلى غرفة العناية المركزة وتعرضه إلى أزمة صحية شديدة، وهذا بعد مكوثه بداخلها للعديد من الأيام.

التبرع لنجل جورج وسوف بالدم

وأصيب وديع ابن النجم الكبير جورج وسوف إلى أزمة صحية مؤخراً، ودخل بسببها إلى أحد المستشفيات التي توجد في لبنان، وهو السبب الأساسي وراء وفاته، ونشر جميع مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من المنشورات التي تطالب له بالدعاء إلى نجل سلطان الطرب بالشفاء، وطالب الكثير من الفنانين في لبنان الجمهور بالدعاء له بسبب خطورة حالته الصحية بعد خضوعه إلى جراحة عاجلة.

وحرصت الفنانة إليسا على طلب من الجمهور بالتبرع بالدم إلى ابن سلطان الطرب ونشرة صورة وهي تطلب فيها حاجتها إلى وجود متبرعين فصيلة دمتهم Oموجب ولم يعرف الجمهور لمن التبرع، وظهر بعد ذلك أنه لوديع ابن جورج وسوف، وهذا جاء عن طريق حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر.