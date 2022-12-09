اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ليلى علوي بفستان أسود جريء في مهرجان البحر الأحمر.. جمالها جذاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنان ليلى علوي بمشاركة جميع متابعيها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام“، صورة جديدة لها أثناء مشاركتها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر.

صورة ليلى علوي بالفستان الأسود

وظهرت الفنانة ليلى علوي بفستان أسود مميز من توقيع GEMY MAALOUF، ومن اكثر ما يميزه أنه به شق من الجانب وهو كشف عن ساقيها ومنحها إطلالة مميزة وأنيقة، وارتدت الكثير من الإكسسوارات الماسية التي خطفت أنظار الجميع.