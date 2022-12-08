نجمة مسلسل باب الحارة فقدانها للبصر وإصابتها بالشلل يدمي قلوب الجميع ..اتفرج من تكون !

الرياض - محمد الاطلسي - اشتهر مسلسل باب الحارة بحبكته الدرامية التي تفردت ببراعتها، وتميز بمشاركة جميلات الفن السوري في المسلسل الشهير. ومن بينهن سلاف فواخرجي والتي تعتبر من أبرز الممثلات على الشاشة السورية، واستطاعت بموهبتها أن تحصد شهرة واسعة. وفاجأت الفنانة السورية سلاف فواخرجي جمهورها بعد كشفها عن اصابتها بالشلل وفقدانها للبصر.

وقالت في تصريحات تلفزيونة إنَّها أُصيبت نتيجة سقوط السقف المركب في الديكور عليها أثناء تصويرها مشاهد في مسلسل عنبر 6 الذي بدأ عرضه خلال هذه الفترة على إحدى المنصَّات الإلكترونيّة. وكشفت الفنانة سلاف فواخرجي عن أن الديكور سقط على رأسها ووجهها، وهذا تسبب في فقدانها للبصر لمدة ساعة كاملة. شلل وجهي وكانت الفنانة سلاف فواخرجي قد كشفت في تصريحات تليفزيونية كواليس حصولها على حقنة بالخطأ قائلة: «كان لدي مشهد أظهر فيه لدي شلل في وجهي، وكنت أتحدث مع الماكيرة، وقالت لي إنه من الممكن أن يعطيني الطبيب حقنة في رقبتي، تعطيني تخديرا نصفيا، وتساعدني في المشهد حتى أظهر بشكل حقيقي». وأضافت: «أنا كنت سأمثل المشهد، لكن بعدما سمعت هذا الكلام شعرت بالتحدي، وقررت ألا أخاف، وأن آخذ الحقنة، شعرت بالخوف، وجاءت والدتي وزوجي وائل رمضان، واتفقت مع المخرج ألا أعيد المشهد، لأن مفعول الحقنة يستمر لمدة ساعتين».

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تابعت: «أخذت الحقنة ومرت بسلام وصورت المشهد، لكن التخدير لم يستمر إلا ربع ساعة فقط من شدة توتري، الطبيب صدم مما حدث، لأن التخدير يستمر أكثر من ذلك، وكان من الممكن أن تتسبب هذه الحقنة في حدوث شيء لي حتى الموت». وجسدت سلاف فواخرجي في مسلسل باب الحارة شخصية "جولي" المحامية صاحبة الشخصية القوية والمثقفة والمنضالة والتي تقدم صورة مختلفة عن المرأة السورية.