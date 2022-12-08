اتفرج- انت الان تتابع خبر هنا الزاهد تخطف الأضواء بالتاتو الجديد .. شوف رسمته فين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة الجميلة هنا الزاهد، صورة جديدة لها على حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام . وظهرت هنا الزاهد بإطلاله جذابة خلال تواجدها في مكان وسط الطبيعة، مرتديه تيشرت كات مكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير وبنطلون جينز مقطع مع ظهور التاتو على معصم يدها أما من الناحية الجمالية عدم استخدام أي مكياج نهائياً وترك شعرها على صدرها وظهرها، بطريقه أثارت إعجاب جمهورها وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصور مثل بجد انتي جميله مشاءالله انا بحبك كا ممثله وكا شخصيه محترمه وطيبه و جميل. شاهد من هنا