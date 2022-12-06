وفاة الممثلة الأميركية ”كريستي آلي” بعد معركة مع مرض السرطان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - توفيت الممثلة الأميركية كيرستي آلي، التي لمع نجمها في تسعينيات القرن الماضي، الاثنين، عن 71 عاما، وذلك بعد معركة قصيرة مع مرض السرطان.

وكانت الممثلة الأميركية كيرستي آلي، قد تألقت خلال فترة التسعينيات في المسلسل التلفزيوني الشهير «تشيرز»، حيث حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

واعلن ابنها وابنتها من خلال تغريدة على موقع الغريدات العالمي «توتير» عن وفاة والدتهما قائلاً وفاتها بيان نشره، قالا فيه إنها "توفيت بعد تلقيها علاجا من السرطان في مركز موفيت للسرطان في فلوريدا".

وجاء في البيان الصادر عن ترو وليلي باركر: "إلى جميع أصدقائنا في جميع أنحاء العالم.. يحزننا أن نعلمكم أن أمنا الرائعة القوية والمحبة قد توفيت بعد معركة مع مرض السرطان، لم يُكتشف إلا في الآونة الأخيرة".

وأضافا "كانت محاطة بأقرب أفراد عائلتها وقاتلت بقوة كبيرة. ومثلما كانت مبدعة ورائعة على الشاشة، فقد كانت أما وجدة أكثر روعة".

وحصلت الممثلة الأميركية كيرستي آلي على جائزتي إيمي وجولدن غلوب في عام 1991 عن أدائها المتميز لدور ريبيكا هاو في المسلسل الفكاهي "تشيرز" على شبكة "إن.بي.سي"، الذي قامت ببطولته بين عامي 1987 و1993.

وفازت الممثلة الأميركية كيرستي آلي بثاني جائزة إيمي في عام 1994 عن الفيلم التلفزيوني "ديفيدز ماذر" إلا أن نجمها سطع بقوة في جميع أنحاء العالم، بعد أن شاركت في بطولة فيلم "اوك هوز توكينغ" مع الفنان جون ترافولتا.

ونعى النجم العالمي جون ترافولتا صديقته التي شاركت فِي عدة أعمال معه، ونشرت صورتها على حسابه على موقع «إنستجرام»، مرفقًا تعليقًا كتب فِيْه “علاقتي بكيرستي كانت من أكثر العلاقات تميزًا فِيْ حياتي" الحياة "أحبك يا كيرستي" وأنا أعلم أننا سنلتقي مرة أخرى.

وجدير بالذكر أن الممثلة الأميركية كيرستي آلي من مواليد 21 يناير 1951، اشتهرت كريستي بتصويرها "ريبيكا هاو" في المسلسل الهزلي «Cheers»، الذي استمر من 1987 إلَّى 1993، ولعبت لاحقًا دور البطولة في المسرحية الهزلية التلفزيونية 1997 Veronica’s Closet. حتى 2000.

وفازت Ally بجائزة Golden Globe وEmmy في عام 1991 عَنّْ دورها فِيْ Cheers، وفازت مرة أخرى بجائزة Emmy لأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل قصير أو فِيْلم تلفزيوني في عام 1993 عن دورها فِي فيلم David’s Mother.