وزيرة الثقافة تنعي الدكتور مصطفى سليم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتور مصطفى سليم، الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية في أكاديمية الفنون، والذي وافته المنية فجر اليوم بعد صراع مع المرض.

وقالت وزيرة الثقافة، إن الحركة المسرحية والحياة الأكاديمية فقدت بوفاة الدكتور مصطفى سليم أحد مبدعيها، فنان من طراز فريد، قدم العديد من الدراسات النقدية، كما كتب العديد من الأشعار والأعمال التي أثرت الحركة المسرحية في مصر، وتخرج من تحت يديه العديد من المسرحيين.

وقدمت وزيرة الثقافة، خالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله عز وجل أن يدخله فسيح جناته ويلهم أسرته وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان.

والدكتور مصطفى سليم، هو كاتب مسرحي وناقد فني، عمل رئيسا لقسم الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وعضو لجنة المهرجانات بوزارة الثقافة، كما شغل منصب مستشار وزير الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والمؤتمرات والمهرجانات، ورئيسا للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ، كما كان عضوا بلجنة الفنون الشعبية والتراث الثقافي غير المادي بالمجلس الأعلى للثقافة، وله العديد من الكتابات النقدية في عدد من المجلات والصحف المصرية والعربية، وقدم للمسرح المصري عشرات الأعمال ما بين تأليف وأشعار، كما شارك في عضوية لجان التحكيم الخاصة بالعديد من المهرجانات المسرحية المصرية والدولية.