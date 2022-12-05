زواج محمد الترك يحرق قلب دنيا بطمة ويصدم ابنته حلا .. والمفاجأة من هي العروسة!!

الرياض - محمد الاطلسي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تفيد بزواج المنتج البحريني محمد الترك بطليقته السابقة منى السابر ووالدة ابنته حلا الترك، الأمر الذي صدم الجميع.

وتناقلت عدد من المواقع الاخبارية أخبار الزواج، مؤكدين أن الأمر تم بشكل سري بحضور عدد قليل من الأصدقاء والاهل، وان عودته للبحرين كانت لهذا الغرض.

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ولم يخرج أي طرف ليعلق على صحة هذه الاخبار وتظل كل هذه محض افتراضات حتى اللحظة في انتظار تأكيد هذا الأمر من أي طرف منهم.

وكانت قد دخلت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك على خط أزمة زوجها السابق ووالد ابنتها المنتج محمد الترك والفنانة المغربية دنيا بطمة.

واعتمدت السابر الرسائل المبطنة إذ اعتمدت تعليقاً غامضاً وقالت :"تحدث المعجزات عندما تؤمن بالعوض الجميل والترتيب الإلهي، وإن الفوضى يليها ترتيب عظيم لا محالة.. وإن الخير يكمن في كل شيء حتى وإن كان ظاهره شر، وإن ما خرج كان يجب أن يخرج ليخلي الساحة لما هو قادم"، في تلميح إلى أت الانفصال بين الترك وبطمة سيأتي بنتيجة كلها خير.