مؤلم .. مصير غير متوقع لنجوم مسلسل مهند ونور.. لن تصدّقوا ما حلّ بهم وكيف انتهى بهم الحال!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف وسائل إعلام عربية مهتمة بأخبار الفن والمشاهير مصير نجوم مسلسل نور بعد 17 سنة على عرض العمل الذي حقق جماهيرية واسعة.

ووفقاً للوسائل فإن "دانا" ابنة عم مهند في المسلسل اتجهت للغناء في الحانات أما زوجها أنور فتغيرت حياته وشكله بشكل كبير بعد أن أفلس.

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بانا قامت بالعديد من المسلسلات ولم تنجح والعم فكر توفي بعد سنوات على عرض المسلسل أما شريف أم مهند فاعتزلت التمثيل

أما الوحيد الذي نجا فهو مهند إذ واصل دربه أصبح نجماً كبيراً أما نور فقامت بالعديد من الأعمال التي لم تنجح فيها